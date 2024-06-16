



В Бразилии протесты по закону, приравнивающего аборт после 22 недель к убийству

Тысячи женщин провели в субботу акцию протеста против законопроекта, продвигаемого в консервативном Конгрессе Бразилии, который приравнивает аборты после 22 недель беременности к убийству и устанавливает наказание в виде тюремного заключения на срок от шести до 20 лет.



Демонстранты прошли по главной авеню Паулиста в Сан-Паулу с транспарантами, отвергающими это предложение, которое они называют самым репрессивным подходом к репродуктивным правам женщин за последние десятилетия.



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Люди всех возрастов, среди которых было много пенсионеров и детей, заполнили улицы, скандируя: "Ребенок - не мать, насильник - не отец".



Аборты в Бразилии разрешены только в случаях изнасилования, деформации плода или при угрозе жизни матери. Если законопроект, поддержанный законодателями-евангелистами, станет законом, аборты, сделанные жертвами изнасилования, будут считаться убийством после 22 недель беременности.



Феминистские группы критикуют предложенный законопроект за то, что он предусматривает более суровое наказание, чем то, которое предусмотрено для насильников в Бразилии.



Они также утверждают, что изменения сильно повлияют на детей, подвергшихся насилию со стороны членов семьи. Такие дети, которым часто не хватает понимания или поддержки, чтобы признать себя жертвой преступления, часто обнаруживают свою беременность на поздних сроках.



Левый президент Луис Инасиу Лула да Силва назвал законопроект "безумием" и заявил, что его правительство будет защищать действующие законы, которые наказывают насильников и относятся к их жертвам с уважением.



"Это безумие - хотеть наказать женщину большим наказанием, чем преступника, совершившего изнасилование", - сказал Лула на пресс-конференции на саммите "Большой семерки" в Италии.

