



В Бельгии ответили, есть ли связь между терактом в Брюсселе и войной в Израиле

Прокуратура Бельгии не связывает смертоносный теракт в Брюсселе с войной в Израиле.



По официальной оценке, убийца-мусульманин, который оказался нелегальным мигрантом из Туниса, расстрелял шведских футбольных болельщиков в отместку за сжигание Корана в Стокгольме.



Напомним, что вечером, 16 октября, мужчина с криками "Аллаху Акбар" расстрелял посреди улицы двух граждан Швеции и скрылся. Его поиски продолжались всю ночь, пока полиция не ликвидировала террориста.