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В Бельгии ответили, есть ли связь между терактом в Брюсселе и войной в Израиле
17.10.2023 15:38 Алина Груднева

В Бельгии ответили, есть ли связь между терактом в Брюсселе и войной в Израиле

Прокуратура Бельгии не связывает смертоносный теракт в Брюсселе с войной в Израиле.

По официальной оценке, убийца-мусульманин, который оказался нелегальным мигрантом из Туниса, расстрелял шведских футбольных болельщиков в отместку за сжигание Корана в Стокгольме.

Напомним, что вечером, 16 октября, мужчина с криками "Аллаху Акбар" расстрелял посреди улицы двух граждан Швеции и скрылся. Его поиски продолжались всю ночь, пока полиция не ликвидировала террориста.

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