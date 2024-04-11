



В Apple при наборе слова “Иерусалим” появляется эмодзи с палестинским флагом

Компанию Apple обвинили в антисемитизме после того, как ее смартфоны iPhone стали выдавать эмодзи с палестинским флагом, когда пользователи набирают в текстовом сообщении Иерусалим.



Первой на эту подсказку обратила внимание известная британская еврейская телеведущая Рэйчел Райли.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В своем посте на сайте X Райли пишет, что это стало происходить после последнего обновления программного обеспечения. Она также отмечает, что в других странах при вводе столицы появляется правильный флаг.



"Проявление двойных стандартов в отношении Израиля - это форма антисемитизма, который сам по себе является формой расизма в отношении еврейского народа", - пишет Райли. "Пожалуйста, объясните, является ли это намеренным действием вашей компании, или вы не можете контролировать программистов-изгоев".



В заявлении для BBC компания Apple сообщила, что изменение не было преднамеренным и будет исправлено в будущем обновлении программного обеспечения. Когда это произойдет, не сообщается.

