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Украинцы смогут находится в Грузии без виз два года
27.02.2023 13:51 Раиса Вовк

Украинцы смогут находится в Грузии без виз два года

Правительство Грузии приняло постановление, согласно которому граждане Украины могут приезжать и находиться в стране без виз в течение двух лет, сообщает "Грузия Online".

Правительство страны скорректировало норму, которая позволяла украинцам въезжать в Грузию без визы и находиться в стране на протяжении года.

Согласно поправкам, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока. 

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