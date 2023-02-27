



Украинцы смогут находится в Грузии без виз два года

Правительство Грузии приняло постановление, согласно которому граждане Украины могут приезжать и находиться в стране без виз в течение двух лет, сообщает "Грузия Online".



Правительство страны скорректировало норму, которая позволяла украинцам въезжать в Грузию без визы и находиться в стране на протяжении года.



Согласно поправкам, которые вступили в силу сразу после публикации, граждане Украины имеют право въезжать в Грузию без визы и находиться в стране в течение полного двухлетнего срока.