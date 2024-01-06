



Украина применяет "Ольху-М", превосходящую по дальности американскую HIMARS

Недавние снимки в социальных сетях свидетельствуют о том, что украинская армия развернула новейшую реактивную систему залпового огня (РСЗО) собственного производства "Ольха-М".



Она значительно превосходит возможности ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), используемых в системе M142 HIMARS, поставляемой Соединенными Штатами.



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Отличительной особенностью "Ольхи-М" является увеличенная дальность стрельбы (130 км) и повышенная грузоподъемность, в то время возможности системы M142 HIMARS, ограничены дальностью 70 км.



Учитывая, что ракеты "Ольха-М" рассчитаны на более дальний полет и обладают более мощной разрушительной силой, это является ключевым аспектом в современной войне и стратегическим преимуществом по сравнению с системой M142 HIMARS.

