



Украина и Израиль обсудили сотрудничество и Формулу Мира

В пятницу, 23 февраля, председатель Верховной Рады Украины провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой. Разговор походил по видеосвязи, сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.



Стефанчук отметил, что Украина поддерживает народ Израиля, признает его полное право на самооборону и защиту населения.



Стороны обсудили привлечение Израиля к консультациям по имплементации украинской Формулы Мира, а также вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления межпарламентского сотрудничества.



Также Стефанчук поблагодарил Израиль за гуманитарную поддержку Украины.