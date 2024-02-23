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Украина и Израиль обсудили сотрудничество и Формулу Мира
23.02.2024 21:05 Раиса Вовк

Украина и Израиль обсудили сотрудничество и Формулу Мира

В пятницу, 23 февраля, председатель Верховной Рады Украины провел встречу со спикером Кнессета Государства Израиль Амиром Оханой. Разговор походил по видеосвязи, сообщает пресс-служба посольства Украины в Израиле.

Стефанчук отметил, что Украина поддерживает народ Израиля, признает его полное право на самооборону и защиту населения.

Стороны обсудили привлечение Израиля к консультациям по имплементации украинской Формулы Мира, а также вопросы двустороннего сотрудничества и укрепления межпарламентского сотрудничества. 

Также Стефанчук поблагодарил Израиль за гуманитарную поддержку Украины. 

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