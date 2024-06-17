



Украина "готовит почву" для ударов по Крыму после прибытия F-16

Западные эксперты считают, что если Украина и выиграет войну с Россией, то только во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет издание Bussiness Insider.



Аналитик из Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс считает, что Украина "готовит почву" для будущих воздушных ударов после прибытия истребителей F-16. Об этом свидетельствуют, по его мнению, украинские удары по полуострову, особенно по российским наземным системам ПВО

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"Крым уязвим. У россиян относительно ограниченное пространство для маневра на полуострове Путину есть что терять как в политическом, так и в военном плане. Поэтому если ограниченное число истребителей и может оказать реальное влияние, то только здесь - и над Черным морем, которое станет полностью доступным, как только будет решен вопрос с ПВО в Крыму", - заявил он.



В свою очередь старший научный сотрудник программы "Европа, Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова заявила, что Россия не может позволить себе потерять Крым.

"Это дает Украине возможность использовать угрозу статусу Крыма в качестве разменной монеты в будущих переговорах", - отметила она.

В то же время эксперт по вопросам демократии Центра анализа европейской политики Элина Бекетова отметила, что если Украина сможет восстановить контроль над Черным морем и вернуть Крым - или просто оказать достаточное давление на эти территории, чтобы угрожать Путину, то "это будет означать конец войны".

Ситуация во временно оккупированном Крыму

В последние месяцы на территории Крыма происходят многочисленные взрывы, связанные с регулярными обстрелами украинскими военно-воздушными силами военных объектов российских оккупантов.

Так, 10 июня ВСУ нанесли удары по российскому зенитно-ракетному дивизиону возле Джанкоя, а также возле Черноморского и Евпатории.