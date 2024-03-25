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У Симоньян возникла "гениальная идея" - не казнь, а ГУЛАГ
25.03.2024 14:07 Алина Груднева

У Симоньян возникла "гениальная идея" - не казнь, а ГУЛАГ

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян считает смертную казнь для обвиняемых в теракте в "Крокусе" - "слишком легким" наказанием.

Соответствующее заявление она опубликовала на своем канале, показав изувеченных таджиков, которые предстали перед судом.

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"Смотрю на эти рожи и снова думаю, что смертная казнь — это слишком легко. Пожизненные каторжные работы где-нибудь под землей с проживанием там же, без возможности когда-либо увидеть свет Божий, на хлебе и воде, с запретом на разговоры и с не самым гуманным конвоем", - объявила пропагандистка.

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