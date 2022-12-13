



У депутата Госдумы нашли 11 квартир в Киеве: подробности

Депутату Госдумы сообщено о подозрении за посягательство на территориальную целостность Украины. Во время обысков у него нашли документы, подтверждающие наличие 11 квартир в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В полиции не разглашают имя депутата, однако сообщают, что он является уроженцем Мариуполя, родился в 1968 году, а в этом году был награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.



"Перед полномасштабным вторжением в качестве депутата нынешнего созыва государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ведение войск на территорию Украины", - рассказали в полиции.



Кроме того, в ходе досудебного расследования было проведено 8 обысков. В ходе указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у подозреваемого 11 квартир в Киеве.



Некоторые СМИ уже провели свое "расследование" и предполагают, что это депутат Госдумы от "Единой России" Дмитрий Саблин. По их мнению, он максимально подходит под это описание.