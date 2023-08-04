



Тысячи россиян будут выдворены из Латвии

В сентябре россияне, проживающие в Латвии, получат письма с требованиями покинуть страну.



Об этом сообщил глава комиссии латвийского Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмарс Лидак.



"Письма счастья" получат около шести тысяч россиян, которые не проходили проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС, не сдавали экзамены и не получали временный вид на жительство.



У них будет выбор: либо добровольно убраться из Латвии, либо оплатить штраф.



