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Тысячи россиян будут выдворены из Латвии
04.08.2023 17:38 Алина Груднева

Тысячи россиян будут выдворены из Латвии

В сентябре россияне, проживающие в Латвии, получат письма с требованиями покинуть страну.

Об этом сообщил глава комиссии латвийского Сейма по вопросам гражданства, миграции и сплочения общества Ингмарс Лидак.

"Письма счастья" получат около шести тысяч россиян, которые не проходили проверку на получение статуса постоянного жителя ЕС, не сдавали экзамены и не получали временный вид на жительство.

У них будет выбор: либо добровольно убраться из Латвии, либо оплатить штраф.

 

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