



Турция выдвинула требование Дании

Анкара требует от Дании немедленно принять меры по предотвращению сожжения Корана.



Об этом в разговоре с датским коллегой сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.



Стороны провели телефонные переговоры, в ходе которых была затронута тема сожжения Корана.



"Министр осудил постоянные и гнусные нападки на Коран", - сообщает МИД Турции.



По данным внешнеполитического ведомства, Чавушоглу сказал датскому коллеге о том, что нельзя допускать такие действия, "прикрываясь свободой слова".