Турция выдвинула требование Дании
Анкара требует от Дании немедленно принять меры по предотвращению сожжения Корана.
Об этом в разговоре с датским коллегой сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Стороны провели телефонные переговоры, в ходе которых была затронута тема сожжения Корана.
"Министр осудил постоянные и гнусные нападки на Коран", - сообщает МИД Турции.
По данным внешнеполитического ведомства, Чавушоглу сказал датскому коллеге о том, что нельзя допускать такие действия, "прикрываясь свободой слова".