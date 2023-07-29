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Турция выдвинула требование Дании
29.07.2023 17:26 Алина Груднева

Турция выдвинула требование Дании

Анкара требует от Дании немедленно принять меры по предотвращению сожжения Корана.

Об этом в разговоре с датским коллегой сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Стороны провели телефонные переговоры, в ходе которых была затронута тема сожжения Корана.

"Министр осудил постоянные и гнусные нападки на Коран", - сообщает МИД Турции.

По данным внешнеполитического ведомства, Чавушоглу сказал датскому коллеге о том, что нельзя допускать такие действия, "прикрываясь свободой слова".

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