



Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой

Дональд Трамп отреагировал на удар по военной базе США в Иордании, сказав, что при его президентстве Иран не решился бы на атаку.



Он обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот "подтолкнул мир" к Третьей мировой войне.



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По словам Трампа, лидер США предоставил Ирану "миллиардов долларов".



"Эта дерзкая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасным и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - добавил он.

