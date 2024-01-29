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Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой
29.01.2024 16:43 Алина Груднева

Трамп предупредил об угрозе Третьей мировой

Дональд Трамп отреагировал на удар по военной базе США в Иордании, сказав, что при его президентстве Иран не решился бы на атаку.

Он обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот "подтолкнул мир" к Третьей мировой войне.

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По словам Трампа, лидер США предоставил Ирану "миллиардов долларов".

"Эта дерзкая атака на Соединенные Штаты является еще одним ужасным и трагическим следствием слабости и капитуляции Джо Байдена", - добавил он.
 

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