Трамп предлагал королю Иордании Иудею и Самарию

Несмотря на то, что Дональд Трамп покинул Белый Дом еще в январе 2021 года, в ведущих американских СМИ продолжают выходить все новые и новые сенсации, которые касаются его политики.



15 сентября газета The Washington Post выпустила материал, в котором говорится, что Трамп предлагал иорданскому монарху Абдалле II контроль над Иудеей и Самарией, но тот отказался.



В статье говорится, что о предложении экс-президента США стало известно из книги The Divide: Trump in the White House 2017-2021, написанной Питером Бейкером и Сьюзен Глассер - журналистами The New York Times и The New Yorker.



В анонсе книги на сайте Amazon указывается, что "это история четырехлетия, когда Дональд Трамп вел войну с Вашингтоном - от хаотического начала до печального финала". И в описании говорится, что книга содержит "десятки эксклюзивных историй из закулисья Белого дома - от абсурдных до чрезвычайно серьезных".



Авторы считают, что разговор между иорданским монархом и экс-президентом США состоялся еще в январе 2018 года, то есть через год после приведения к присяге 45-го президента США.



В книге говорится, что Абдалла II был шокирован словами Трампа.



"Я думал, что у меня случится сердечный приступ, – сказал позже король авторам книги. – Я не мог дышать. Я согнулся от боли".



Представители Трампа отказались комментировать материал.