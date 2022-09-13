



Посол США: Израиль может сам решать по каким правилам вести боевые действия

"Мы постоянно пересматриваем наши правила ведения боевых действий", — пояснил он. "Я провел сотни мероприятий с ЦАХАЛ, и это феноменальные военные, поэтому я всегда надеюсь продолжать совершенствоваться. Израиль — суверенная страна, и она будет принимать свои собственные решения".



Что касается недавних опасений, связанных с Ираном, Найдс сказал: "Байден ясно дал понять, что не позволит Ирану получить ядерное оружие".



Это происходит в свете недавних переговоров о разработке новой иранской ядерной сделки, которая постоянно была источником напряженности для Израиля.



"В конечном счете, мы считаем правильным найти дипломатическое решение этого вопроса", — заявил найдс.



Найдс добавил, что решение о создании двух государств является одним из основных компонентов сохранения Израиля как еврейского и демократического государства, отметив, что "есть договоренности и разногласия".



Наконец, обсуждая недавний израильско-ливанский морской конфликт, Найдс сказал, что США сделают все, что в их силах, чтобы предотвратить военный характер развития ситуации.