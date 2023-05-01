



Тали Готлиб: правовая реформа мертва

В понедельник на заседании фракции Ликуда член Кнессета Тали Готлиб заявила, что "реформы нет, не существует. Реформа умерла".



Готлиб написала в твиттере: "Днем на заседании фракции "Ликуда" я сказала, что реформы не будет и что я отказываюсь лгать народу. Я также ясно дал понять, что не буду голосовать за закон о призыве. Был кто-то, кто решил слить в СМИ откровенную ложь, будто бы я сказала Мири Регев, что она лжет. Я только хочу дать понять тем, кто пытается навредить мне и хорошим людям - не стоит пытаться. Я этого не позволю”.