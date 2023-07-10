



Сын главы партии "Мерец": Задержки рейсов - ничтожная цена в борьбе с диктатурой



Надав Гальон, один из “лидеров протеста” и сын главы партии "Мерец" Захавы Гальон, в эфире порталу Ynet Live подробно рассказал о завтрашних демонстрациях.



Господин Гальон предупредил: "С раннего утра мы начнем масштабные акции, которые дадут понять правительству - если не остановится реформа, то остановится государство. Нашей главной акцией во второй половине дня будет акция протеста в аэропорту Бен-Гурион. Именно туда мы направим всех людей и все силы, чтобы провести там значительную акцию протеста, которая даст понять - если правительство превращает Израиль в диктатуру и нарушает правила, то и протестующие будут нарушать правила".



Касаясь возможности срыва авиарейсов, он сказал: "Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не было никаких сбоев, но наши действия могут привести к задержке рейса, а задержка рейса может произойти с любым человеком на любом рейсе по всему миру по причинам, не связанным с протестом. Так что даже если несколько рейсов будут задержаны, это небольшая цена, незначительная, нулевая - по сравнению с той ценой, которая придется платить на следующий день после установления диктатуры".



