



Суд ООН вынесет решение о нарушении Россией международных договоров в Украине

31 января высший суд ООН вынесет решение о том, нарушила ли Россия антитеррористический договор, финансируя пророссийских сепаратистов в Украине, в том числе тех, кто сбил рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году.



Киев утверждает, что Россия также нарушила договор о правах человека, дискриминируя этнических татар и украинцев в Крыму, полуострове, который Россия объявила аннексированным у Украины в 2014 году.



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Украина обратилась в Международный суд ООН (ICJ) с просьбой признать Россию виновной в нарушении обязательств по двум договорам ООН, которые подписали обе страны, и обязать ее выплатить репарации.



В июне 2023 года на слушаниях в суде в Гааге Россия отвергла обвинения Украины как вымысел и "вопиющую ложь".



Адвокаты Москвы отрицали систематические нарушения прав человека на оккупированной ею украинской территории и отвергли обвинения в нарушении договора ООН о борьбе с финансированием терроризма.



Киев обратился в высший суд ООН в 2017 году, до полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.



В деле, которое длилось почти семь лет, Россия обвиняется в оснащении и финансировании пророссийских сил, а также в сбитии июле 2014 года рейс MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, в результате чего погибли все 298 пассажиров и членов экипажа.



В ноябре 2022 года голландский суд заочно приговорил двух россиян и одного украинца к пожизненному заключению за их роль в катастрофе.

В Крыму Украина заявила, что Россия пытается стереть культуру этнических татар и украинцев.



Решения суда являются окончательными и не подлежат обжалованию, но у него нет возможности привести свои постановления в исполнение.



Однако решение, признающее Россию ответственной за финансирование пророссийских боевиков в Украине, может дать толчок отдельным делам против России в Европейском суде по правам человека и Международной организации гражданской авиации.



В пятницу Международный суд ООН вынесет решение по другому делу, в котором Украина обвиняет Москву в ложном применении Конвенции о геноциде 1948 года для оправдания своего вторжения.

