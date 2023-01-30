



Суд начал рассматривать крупнейшее дело о массовых изнасилованиях заключенных



В Иркутске прошло первое заседание по одному из уголовных дел о массовых пытках заключенных ангарской колонии №15. Речь идет не менее чем о 60 эпизодах пыток, в том числе сексуального насилия, сообщает канал "Арестанты".



Обвиняемые связывали скрученными простынями руки и ноги заключенным ангарской ИК-15, которых свезли в СИЗО-1 после акции протеста в колонии. По версии следствия, жертв подвешивали за простыни на крюки настенной вешалки и поочередно вводили в анальное отверстие «неустановленный следствием предмет округлой формы (бутылка)», «неустановленную следствием зубную щетку», «неустановленный следствием предмет округлой формы — флакон от дезодоранта».



Пострадавших также пытали электричеством в камере №421. Их могли бить током прямо в голову, говорили жертвы.