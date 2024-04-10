



Столтенберг: Украина ждать не может – ей нужны ПВО и боеприпасы

Противовоздушная оборона и боеприпасы Украине нужны как можно скорее – она не может ждать помощи от партнеров.



Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



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Он объяснил, что задержки с поставками систем ПВО позволят российским ракетам поражать больше целей, а задержки с поставками боеприпасов позволят России продвинуться вдоль линии фронта.



"Украина просто не может ждать. Ей нужна противовоздушная оборона, боеприпасы и помощь сейчас", – цитирует генсека Альянса The Guardian.



Как сообщал Mignews, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Украина имеет право на удары по военным целям в РФ

