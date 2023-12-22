



Столтенберг: Путин уже не достигнет в Украине никаких целей

"Путин потерял Украину навсегда", - так считает Йенс Столтенберг. Кроме того, Генсек НАТО заявил, что “Россия уже не сможет достичь своих целей в Украине несмотря на ее большие усилия”.



Одной из заявленных целей путинской войны, развязанной в соседней Украине, было помешать движению Украины в НАТО и Евросоюз, но через два года войны Украина "ближе к НАТО и ЕС, чем когда-либо".



Это большое стратегическое поражение России. Украина в конце концов вступит в НАТО.

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Агрессору приходится платить огромную цену за войну против Украины. Русские потеряли сотни самолетов, тысячи танков и 300 тысяч солдат. Из-за войны в России выросла инфляция и снизился уровень жизни, усилилась политическая изоляция. Однако все это не изменило курс Кремля.



