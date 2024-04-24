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Стало известно, что может попасть в 14-й пакет санкций ЕС против РФ
24.04.2024 20:16 Алина Груднева

Стало известно, что может попасть в 14-й пакет санкций ЕС против РФ

В новый, 14-й пакет европейских санкций против России могут войти корабли, которые перевозят военное оборудование из Северной Кореи.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Уточняется, что Еврокомиссия также может ввести санкции против танкеров, которые нарушают потолок цен на российскую нефть.

Работа над новым пакетом европейских санкций продолжается. Ожидается, что в список попадут около 40 компаний.

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