



Стало известно, что может попасть в 14-й пакет санкций ЕС против РФ

В новый, 14-й пакет европейских санкций против России могут войти корабли, которые перевозят военное оборудование из Северной Кореи.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.



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Уточняется, что Еврокомиссия также может ввести санкции против танкеров, которые нарушают потолок цен на российскую нефть.



Работа над новым пакетом европейских санкций продолжается. Ожидается, что в список попадут около 40 компаний.