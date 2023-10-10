



США: Россия непригодна быть членом Совета по правам человека ООН

Действия России делают ее непригодной к членству в Совете по правам человека, заявил на заседании Совета безопасности ООН представитель по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуд.



В своем выступлении Вуд подчеркнул, что избрание РФ в Совет по правам человека подорвет доверие к Совету и к ООН, поскольку Россия неприкрыто продолжает совершать массовые военные преступления.



"Несмотря на ее попытки отрицать и переложить вину, буду откровенным: именно действия России делают ее непригодной к членству в Совете по правам человека. Какие еще доказательства необходимы международному сообществу?", - отметил Вуд.



Совет по правам человека является главным органом ООН по пропаганде уважения к людям и их защите по всему миру, подчеркнул представитель США.



Напомним, что Генассамблея ООН 7 апреля 2022 года поддержала решение исключить РФ из Совета ООН по правам человека. За резолюцию проголосовали 93 страны, 24 выступили против, 58 - воздержались.



Ожидается, что 10 октября Россия предпримет попытку бороться за одно из двух мест в Совете, зарезервированных для стран Центральной и Восточной Европы. В голосовании примут участие все 193 члена Генеральной ассамблеи ООН.