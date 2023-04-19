



США призывают Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции в НАТО

Вашингтон призывает Турцию и Венгрию как можно скорее ратифицировать заявку Швеции на членство в НАТО, которая уже несколько месяцев заблокирована из-за ряда споров с двумя странами.



“Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Швецию в качестве 32-го члена НАТО. И чтобы внести ясность, мы с нетерпением ожидаем, что это произойдет до саммита (НАТО) в июле. Поэтому мы призываем наших союзников, Турцию и Венгрию, как можно скорее ратифицировать присоединение Швеции”, — заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Швецию.



