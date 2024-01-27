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США планируют разместить ядерное оружие на базу RAF в Саффолке (Британия)
27.01.2024 14:59 MIGnews.com

США планируют разместить ядерное оружие на базу RAF в Саффолке (Британия)

На фоне призывов усилить подготовку к потенциальной войне между Россией и силами НАТО, США, как утверждается, планируют разместить ядерное оружие в Великобритании впервые с 2008 года. Министерство обороны Великобритании заявило, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это сообщение.

Сообщается, что США планируют переместить ядерные боеголовки в Великобританию в ответ на растущую угрозу со стороны России.

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Высокопоставленные лица по обе стороны Атлантики призвали усилить подготовку на случай потенциальной войны между силами НАТО и Россией.

Как сообщает Telegraph, в документах Пентагона говорится, что для укрепления альянса ядерное оружие будет размещено на базе RAF Lakenheath в Саффолке.
 

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