



США откроют в Австралии завод по производству дальнобойных ракет для Украины

США планируют открыть в Австралии первый зарубежный завод по производству управляемых дальнобойных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут отправлять в Украину. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских и австралийских чиновников.



Ракеты GMLRS производится компанией Lockheed Martin и оснащены спутниковой системой наведения, что позволяет им поражать цели на расстоянии до 80 км.



Согласно сообщению, оборонная промышленность США не способна удовлетворить спрос на боеприпасы и оперативно пополнить запасы. Поэтому Lockheed Martin планирует нанять шесть австралийских инженеров для обучения производства.



Первую партию из 12 ракет GMLRS планируют протестировать в конце 2025 года, а к 2030 году Австралия рассчитывает производить тысячи боеприпасов ежегодно. Производство запланировано на военной базе на окраине Сиднея.