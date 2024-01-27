



США одобрили продажу Турции военных самолетов F-16

По окончании многомесячных переговоров правительство США одобрило сделку по продаже Турции военных самолетов F-16 на сумму 23 миллиарда долларов после того, как Анкара ратифицировала предложение Швеции о вступлении в НАТО, сообщил Государственный департамент.



В соответствии с требованиями американского законодательства, Госдепартамент уведомил Конгресс о заключении соглашения, а также о продаже 40 самолетов F-35 Греции за 8,6 миллиарда долларов.



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Турция получит 40 новых F-16 и модернизацию 79 истребителей в своем существующем парке, говорится в пресс-релизе Госдепартамента.



Соединенные Штаты не давали разрешения на сделку до тех пор, пока в Вашингтон не поступили ратификационные грамоты Турции о вступлении Швеции в ЕС, сказал американский чиновник, подчеркнув крайне деликатный характер переговоров.

