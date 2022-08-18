



США и Тайвань готовятся к торговым переговорам, Китай снова угрожает

Вашингтон и Тайбэй обнародовали американо-тайваньскую инициативу о торговле в 21 веке в июне, всего через несколько дней после того, как администрация Байдена исключила остров, на который претендуют китайцы, из своего ориентированного на Азию экономического плана, призванного противостоять растущему влиянию Китая.



Офис торгового представителя США заявил, что обе стороны "достигли консенсуса по переговорному мандату", и ожидается, что первый раунд переговоров состоится в начале этой осени.



"Мы планируем придерживаться амбициозного графика для достижения высоких стандартов обязательств и значимых результатов, охватывающих одиннадцать торговых областей в переговорном мандате, которые помогут построить более справедливую, более процветающую и устойчивую экономику 21-го века", — заявила заместитель торгового представителя США Сара Бьянки.



В мандате на переговоры, обнародованном вместе с объявлением, говорится, что Соединенные Штаты и Тайвань разработали надежную повестку дня для переговоров по таким вопросам, как упрощение процедур торговли, передовая практика регулирования и устранение дискриминационных барьеров в торговле.



В нем говорится, что начало официальных переговоров будет направлено на достижение соглашений с "высокими стандартными обязательствами и экономически значимыми результатами".



В нем не упоминалась возможность заключения широкой сделки о свободной торговле, на чем настаивал Тайвань.



Вашингтон, несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, стремился укрепить поддержку Тайваня, тем более что он сталкивается с усилением политического давления со стороны Китая, требующего принять его претензии на суверенитет.



Министерство иностранных дел Китая заявило в четверг, что Китай примет решительные меры для защиты своей территориальной целостности, и призывает Соединенные Штаты не принимать ошибочных решений.

