



США: ЧВК Вагнера ​​поставляют зенитные ракеты повстанцам в Судане

Соединенные Штаты обвинили российскую группу ЧВК Вагнера ​​в поставках ракет класса "земля-воздух" военизированным Силам быстрой поддержки. Об этом сообщила Al Jazeera.



В Судане продолжаются боестолкновения между Силами быстрой поддержки RSF и правительством. Сейчас Министерство финансов США зафиксировало снабжение наемниками ракет "земля-воздух" одной из сторон конфликта. В заявлении Министерства предупреждают, что поставки оружия будут способствовать длительному вооруженному конфликту, который может привести к дальнейшему хаосу во всем регионе.



"Присутствие группы Вагнера на африканском континенте является дестабилизирующей силой для любой страны, позволяющей развертывать ресурсы группы на их суверенной территории", – заявил заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.



Главарь ЧВК ​​Евгений Пригожин отрицает причастность наемников к поставкам оружия в Судан.



С середины апреля RSF и регулярная армия сражаются за контроль над государством и ресурсами. Беженцами стали сотни тысяч человек, а количество погибших измеряется сотнями.