



Спецпосланник Папы Римского в КНР обсудит войну в Украине

Специальный посланник Папы Римского, архиепископ Болоньи и глава Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи отправился в Китай для консультаций по поводу войны в Украине.



Об этом сообщает газета La Repubblica.



В среду, 13 сентября, кардинал должен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе, с премьер-министром КНР Ли Цяном.



Перед тем, как отправиться в Пекин, представитель Ватикана проконсультировался по поводу достижения мирного завершения войны в Украине с представителями США, НАТО и Италии.



