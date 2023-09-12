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Спецпосланник Папы Римского в КНР обсудит войну в Украине
12.09.2023 13:43 Алина Груднева

Спецпосланник Папы Римского в КНР обсудит войну в Украине

Специальный посланник Папы Римского, архиепископ Болоньи и глава Епископской конференции Италии Маттео Дзуппи отправился в Китай для консультаций по поводу войны в Украине.

Об этом сообщает газета La Repubblica.

В среду, 13 сентября, кардинал должен встретиться с высокопоставленными китайскими чиновниками, в том числе, с премьер-министром КНР Ли Цяном.

Перед тем, как отправиться в Пекин, представитель Ватикана проконсультировался по поводу достижения мирного завершения войны в Украине с представителями США, НАТО и Италии.

 

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