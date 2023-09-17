



Совбез ООН больше не уместен – глава МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за фундаментальные реформы в ООН, сообщил немецкий журнал Spiegel.



Бербок прибыла в Нью-Йорк для участия в общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, запланированных на 19 сентября, и заявила, что Германия стремится "сделать систему ООН более справедливой, инклюзивной и дееспособной". Она напомнила о необходимости реформы Совета Безопасности ООН, за которую Германия выступает уже много лет вместе с Бразилией, Индией и Японией в так называемой "Большой четверке".



"Совет Безопасности ООН, который по-прежнему представляет мир 20-го века, больше не уместен. Только если ООН "обновит" свою операционную систему, чтобы адаптироваться к миру 21 века, она останется в долгосрочной перспективе местом, где мировое сообщество сможет вместе решать свои проблемы", - подчеркнула Бербок.



Общие дебаты ООН будут посвящены глобальным проблемам: