



Смотрич обвинил “анархистов” в конфликте между семьями погибших и политиками

“Профессиональные платные анархисты” и “кровожадные, предвзятые СМИ” несут ответственность за политизацию Дня памяти в этом году и за заявление министров-харедим о том, что они не будут присутствовать на церемониях на военных кладбищах, заявил министр финансов Бецалель Смотрич в своем посте на Facebook в понедельник.



В последние дни Смотрич услышал “оскорбительную, высокомерную, снисходительную, невежественную, звенящую пощечину”, направленную министрам-харедим и членам Кнессета, которые “слепы к процессам” интеграции харедим в израильское общество, написал министр финансов, утверждая, что что в последние годы произошел “деликатный процесс”, в ходе которого харедим верили, что смогут сохранить свои убеждения и образ жизни, все больше становясь частью “еврейской и израильской социальной структуры”.



По словам Смотрича, этот процесс проявился в растущем сознании и уважении харедимной общественности ко Дню памяти .



Министр финансов призвал своих “братьев-харедим” игнорировать то, что, по его словам, было оскорблением, когда их просили держаться подальше от военных кладбищ.



“Мы строим наше единство здесь, потому что это правильно, хорошо и верно”, и “никто не имеет права саботировать это”, — написал Смотрич, добавив, что, по его мнению, министры должны настаивать на появлении на воинских кладбищах, а продолжают “вносить свой огромный вклад в израильское общество”.

Смотрич утверждал, что большинство его “братьев слева” “презирают безответственный и раскованный анархизм, убивающий каждую оставшуюся священную корову”. Он попросил их сделать так, чтобы их голос был услышан, и не позволять “крайним и жестоким маргиналам“ завладевать дискуссией.

Своим “правым братьям“ Смотрич писал, что для тех, кто все еще верил, что протесты последних четырех месяцев были связаны с правительственной судебной реформой, теперь стало ясно, что ее лидеры превратили их в “деструктивную демонстрацию ненависти, приносит так много зла“, и к “уродливой борьбе за контроль, власть и гегемонию“, цель которой состоит в том, чтобы “тиранией навязать нам радикальные позиции меньшинства“.



Смотрич пришел к выводу, что он надеется, что большинство израильских граждан приведут “горстку сжигателей амбаров“ в их “истинные, ничтожные пропорции“ и что святость дня будет сохранена, чтобы избежать “необратимого ущерба“.



