



СМИ: Западу нужно два года для производства достаточного количества боеприпасов

Оборонным компаниям на Западе нужно два года, чтобы произвести достаточное количество боеприпасов для Украины.



По данным The Financial Times, государства вынуждены увеличивать поставки в Украину одновременно с наращиванием собственных арсеналов.



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"Производители оружия живут с фундаментальной дилеммой: в мирное время, когда им нужен постоянный поток контрактов, у политиков нет стимула тратиться на оружие. Однако в периоды нестабильности расходы на оборону возрастают, что приводит к полному портфелю заказов, но длительным задержкам, поскольку компаниям не хватает квалифицированных работников для заполнения цепочки поставок", - сказано в сообщении.