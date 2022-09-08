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СМИ раскрыли, кто может стать новым генсеком НАТО
08.09.2022 11:55 Ольга Белозерова

СМИ раскрыли, кто может стать новым генсеком НАТО

Канадский телеканал CBS опубликовал информацию о том, что кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады, этнической украинки Христи Фриландрассматривается на пост генерального секретаря НАТО.

Как сообщается, по крайней мере, четыре разных источника в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается как имя потенциального преемника нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

CBS отмечает, что в прошлом месяце высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что есть "некоторый импульс" к тому, чтобы пост главы организации заняла женщина.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть пост 1 октября, но лидеры НАТО продлили срок его полномочий до 2023 года. 

 

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