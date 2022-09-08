



СМИ раскрыли, кто может стать новым генсеком НАТО

Канадский телеканал CBS опубликовал информацию о том, что кандидатура вице-премьера и министра финансов Канады, этнической украинки Христи Фриландрассматривается на пост генерального секретаря НАТО.



Как сообщается, по крайней мере, четыре разных источника в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе говорят, что имя Фриланд уже несколько месяцев упоминается как имя потенциального преемника нынешнего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.



CBS отмечает, что в прошлом месяце высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что есть "некоторый импульс" к тому, чтобы пост главы организации заняла женщина.



Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был покинуть пост 1 октября, но лидеры НАТО продлили срок его полномочий до 2023 года.



