



СМИ: Путин и Раиси едут к Эрдогану

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет принять у себя иранского и российского коллег Ибрагима Раиси и Владимира Путина.



По данным газеты Türkiye, первый приедет в конце января, визит второго запланирован на февраль.



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"Ожидается, что 24 января в Турцию прибудет президент Ирана Ибрагим Раиси, который отложил свой визит из-за теракта в городе Керман, а 12 февраля - Владимир Путин", - сказано в сообщении.



По данным издания, когда Раиси прибудет в Турцию, в Анкаре будет проходить 8-е заседание Совета сотрудничества высокого уровня между Турцией и Ираном.