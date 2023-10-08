Новости » Политика
СМИ: первый самолет ВВС США прибыл в Израиль
08.10.2023 22:26 Алина Груднева

СМИ: первый самолет ВВС США прибыл в Израиль

 Первый самолет ВВС США с объявленной ранее военной помощью уже прибыл в Израиль.

Неподтвержденную информацию распространила газета The Washington Post.

Другие подробности не раскрываются. В Израиле информацию о прибытии самолета не комментируют.

Ранее президент США Джо Байден сказал премьер-министру Биньямину Нетаниягу о том, что военная помощь уже в пути. В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что к берегам Израиля направляется авианосная ударная группа, включающая в себя авианосец Gerald R. Ford, крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, McFaul, Roosevelt и Carney.
 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы