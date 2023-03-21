



СМИ: Греция предложила бизнесменам льготы, если они переедут из Израиля

Греция предложила израильским бизнесменам пакет льгот, если они согласятся переехать в страну из опасений, что правовая реформа нанесет экономический ущерб Еврейскому Государству.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Уточняется, что представители руководства Греции установила контакты с израильскими технологическими предпринимателями.



Если бизнесмены согласятся переехать, им, среди возможных вариантов, могут предложить налоговые и другие льготы. Также в предложении говорится о создании целых кварталов и даже городов для израильтян. Официальных комментариев по этому поводу нет.

