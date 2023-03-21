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СМИ: Греция предложила бизнесменам льготы, если они переедут из Израиля
21.03.2023 21:04 Алина Груднева

СМИ: Греция предложила бизнесменам льготы, если они переедут из Израиля

Греция предложила израильским бизнесменам пакет льгот, если они согласятся переехать в страну из опасений, что правовая реформа нанесет экономический ущерб Еврейскому Государству.

Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.

Уточняется, что представители руководства Греции установила контакты с израильскими технологическими предпринимателями.

Если бизнесмены согласятся переехать, им, среди возможных вариантов, могут предложить налоговые и другие льготы. Также в предложении говорится о создании целых кварталов и даже городов для израильтян. Официальных комментариев по этому поводу нет.
 

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