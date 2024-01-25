



Словакия не будет блокировать пакет помощи Украине в размере $54 млрд

Правительство Словакии поддержит инициативу Евросоюза по предоставлению помощи Украине, которая позволит блоку выделить 54 миллиарда долларов в течение четырех лет, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в среду, 24 января.



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По сообщениям, Словакия также пообещала не препятствовать Украине в приобретении оружия и оборудования у словацких компаний. По словам Шмыгаля, Фицо заверил, что Украина имеет "полную поддержку Словакии в ее стремлении к европейской интеграции".

