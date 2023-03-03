



Слишком поздно спасать планету - соучредитель Партии зеленых Англии и Уэльса

Один из основателей партии зеленых Англии и Уэльса заявил, что уже "слишком поздно" спасать окружающую среду.



Майкл Бенфилд, который помог создать новое политическое движение в 1970-х годах, сказал, что, по его мнению, "битва за выживание мира в окружающей среде на данный момент проиграна".



Выступая на мероприятии, посвященном 50-летию партии, г-н Бенфилд сказал ВВС, что стал "отчасти предвестником гибели" в отношении усилий по защите окружающей среды.



"Я думаю, что нам удалось помочь в обучении… но мы потерпели неудачу в битве за выживание окружающей среды. Сейчас я скажу вам, что уже слишком поздно. Битва за выживание мира в окружающей среде на данный момент проиграна", — сказал он.



Он утверждает, что масштабы решений, которые, по его мнению, были необходимы, были бы слишком неприятны для любой политической партии. Теперь основное внимание должно быть сосредоточено на смягчении последствий.



"Это не значит, что мы, возможно, не можем сделать что-то еще, чтобы все исправить, но у нас очень тяжелая ситуация", — сказал г-н Бенфилд.



Он говорил о 50-летии со дня первого публичного собрания людей, которые в 1975 году стали Партией экологии и Партией зеленых в 1985 году.



Группа была сформирована в пабе Ковентри мистером Бенфилдом, его коллегой Фредой Сандерс и адвокатами - супружеской парой Лесли и Тони Уиттакер.



Заместитель лидера Партии зеленых Англии и Уэльса Зак Полански сказал, что "жизненно важно честно говорить о безотлагательности ситуации", но предостерег от недооценки "важности надежды наряду с практическими действиями".



