



Си Цзиньпин: ограничение доступа к технологиям не остановит продвижение Китая

В среду, 27 марта китайский лидер Си Цзиньпин заявил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте, что попытки ограничить доступ Китая к технологиям не остановят продвижение страны вперед.



Нидерланды ввели требования по лицензированию экспорта в 2023 году на продажу оборудования, которое может производить передовые процессорные чипы. Этот шаг был предпринят после того, как Соединенные Штаты заблокировали доступ Китая к передовым чипам и оборудованию для их производства, ссылаясь на соображения безопасности, и призвали своих союзников последовать этому примеру.



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В онлайн-репортаже государственной телекомпании CCTV не упоминается оборудование для производства чипов, но цитируются слова Си о том, что создание научно-технических барьеров и фрагментация промышленных цепочек и цепочек поставок приведут к расколу и конфронтации.



"Китайский народ также имеет право на законное развитие, и никакие силы не смогут остановить темпы научно-технического развития и прогресса Китая", - сказал Си, по данным CCTV.