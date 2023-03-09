



Шведский парламент отложил принятие законопроекта о борьбе с терроризмом до мая

Закон о борьбе с терроризмом, который должен был быть принят шведским парламентом в четверг, был отложен до 3 мая. Первоначально правительство планировало, что закон вступит в силу 1 июня.



По сообщениям шведских СМИ, новый закон о борьбе с терроризмом будет направлен против финансирования, помощи и пропаганды террористических групп. Поездка за границу для присоединения к террористической группе или оказания помощи также будет наказываться, если закон вступит в силу.



В беседе с Anadolu пресс-секретарь шведского парламента Карина Ларрсон заявила, что закон находится на рассмотрении Комитета юстиции.



Комментируя предыдущие заявления правительства о том, что закон будет поставлен на голосование 7 марта, а затем 9 марта с двухдневной задержкой, пресс-секретарь отметила, что планы правительства не всегда совпадают с графиком работы парламента.



Выступая перед журналистами после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Стокгольме, премьер-министр Ульф Кристерссон сказал, что Швеция выполнит свои обязательства перед Турцией, как только законопроект будет принят парламентом.



Чтобы одобрить заявку Швеции на членство в НАТО, Анкара требует, чтобы скандинавская страна предприняла конкретные действия по борьбе с террористическими группировками РПК и Террористической организацией Фетуллах (FETO), группой, стоящей за неудавшейся попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году.



В ноябре прошлого года Швеция приняла закон о борьбе с терроризмом, надеясь, что Анкара одобрит заявку Стокгольма на вступление в трансатлантический альянс. Турция говорит, что принятых законов было недостаточно, и ничего особенного не было сделано для пресечения деятельности террористических организаций.