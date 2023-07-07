



Шотландия предлагает легализовать хранение наркотиков

В пятницу Шотландия изложила предложения по декриминализации хранения всех наркотиков для личного употребления, заявив, что это поможет стране справиться с самым высоким уровнем смертности от наркотиков в Европе.



Децентрализованное правительство в Эдинбурге заявило, что меры должны быть реализованы британским правительством в Лондоне, которое, в соответствии с политическим устройством Великобритании, решает такие вопросы, как регулирование наркотиков.



В нем говорится, что этот шаг позволит лечить и поддерживать людей с наркозависимостью, а не привлекать их к уголовной ответственности, и даст тем, кто выздоравливает, больше шансов найти работу.



"Хотя мы знаем, что эти предложения вызовут дебаты, они соответствуют нашему подходу к общественному здравоохранению и будут способствовать нашей национальной миссии по улучшению и спасению жизней", — заявила министр по наркополитике Шотландии Елена Уитэм.



"Мы усердно работаем в рамках наших полномочий, чтобы снизить смертность от наркотиков, и хотя нам нужно сделать еще больше, наш подход просто противоречит Вестминстерскому законодательству, в рамках которого мы должны действовать", — добавила Уитэм.



Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Риши Сунака исключил какие-либо изменения, заявив: "Мы не планируем менять нашу жесткую позицию в отношении наркотиков".



Официальная статистика показала, что в Шотландии с 327 смертельными случаями на миллион населения в 2020 году был самый высокий уровень смертности от наркотиков в Европе, затмевая следующий самый высокий показатель в Норвегии - 85 случаев на миллион населения.



В то время как наркотики являются незаконными в большинстве стран мира, некоторые страны декриминализовали различные формы хранения наркотиков, и эксперты в области здравоохранения утверждают, что это позволит обращаться с наркозависимыми людьми как с пациентами, а не с преступниками.

