



Шольц - Путину: Не надо надеяться на выборы в США

Решительная военная помощь Украине на сегодняшний день является самым важным посланием российскому диктатору Владимиру Путину. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает издание NTV.



"Он должен знать, что его предположения о том, что мы не сможем поддерживать Украину так долго, как это необходимо, ошибочны. Это означает, что он не должен рассчитывать на то, что в США будет избран президент, который немедленно похоронит Украину вместе с ним", - заявил он.



Канцлер считает, что Путин должен осознать, что складывается ситуация, при которой возможен "справедливый, а не диктуемый мир". Для этого, заявил Шольц, Путин должен, прежде всего, вывести свои войска.



Отметим, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.