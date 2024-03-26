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Шаман отказался оплачивать похороны погибшим, как клялся на камеру
26.03.2024 08:44 MIGnews.com

Шаман отказался оплачивать похороны погибшим, как клялся на камеру

Сразу после трагедии в Крокус-холле путинский певец Шаман, надев гримасу трагифарса, поклялся оплатить все похороны, которые станут результатом этой трагедии, а также лечение пострадавших. 


Однако не прошло и недели, как парень “своих не бросил”. В сети уже гуляют скрины отказа певца от своих слов. Он не ожидал, что погибнет “столько”, но песню  с клипом сварганил уже через сутки.

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