



Шаман отказался оплачивать похороны погибшим, как клялся на камеру

Сразу после трагедии в Крокус-холле путинский певец Шаман, надев гримасу трагифарса, поклялся оплатить все похороны, которые станут результатом этой трагедии, а также лечение пострадавших.

Шаман сказал, что готов оплатить похороны каждого погибшего, а также лечение и реабилитацию пострадавших. pic.twitter.com/NAiYz5uneE — МС (@Kayden_Pub) March 23, 2024

Однако не прошло и недели, как парень “своих не бросил”. В сети уже гуляют скрины отказа певца от своих слов. Он не ожидал, что погибнет “столько”, но песню с клипом сварганил уже через сутки.