



Северная Корея запустила ракету неустановленного типа

Северная Корея в воскресенье, 12 марта, запустила с подводной лодки ракету неустановленного типа. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS).



Отмечается, что запуск ракеты, очевидно, является знаком протеста КНДР против очередных совместных военных учений Южной Кореи и США, которые должны начаться на этой неделе.



JCS заявил, что обнаружил ракету, запущенную из прибрежного города Синпо в воскресенье утром, однако не предоставил подробностей.



"Усиливая мониторинг и бдительность, наши военные поддерживают состояние полной готовности в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении JCS, направленном журналистам.



Последний запуск состоялся накануне крупных учений союзников "Щит свободы", которые стартуют в понедельник, 13 марта. Северная Корея осудила эти учения как "подготовку к агрессивной войне" против нее.

