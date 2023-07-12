



Сестра Ким Чен Ына угрожает США: "Произойдет шокирующий инцидент"

Сестра руководителя Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына предупредила Соединенные Штаты Америки о "шокирующих" последствиях, обвиняя США в разведывательной деятельности, пишет The Guardian.



Ким Е Чжон утверждает, что 10 июля военные самолеты Пхеньяна отогнали американский самолет-разведчик, пролетавший над близлежащими водами. Сестра северокорейского лидера решила предостеречь США от подобных действий.



"Произойдет шокирующий инцидент в долгосрочной перспективе на 20-40-километровом участке, на котором американские самолеты-шпионы обычно вторгаются в небо над экономической водной зоной Северной Кореи", — заявила Ким Е Чжон.



Ким Е Чжон также добавила, что активизация разведывательной деятельности США является посягательством на суверенитет КНДР и что силам США "будет очень тяжело бежать", если они продолжатся.



Как отмечают журналисты, ранее в Северной Корее уже прибегали к угрозам, однако последнее заявление было сделано после "периода повышенной враждебности", связанного с серией ракетных испытаний Северной Кореи в начале 2023 года.



При этом в США и Южной Корее отвергают обвинения КНДР. Представитель Госдепартамента США призвал Пхеньян воздержаться от "эскалации действий" и заняться дипломатией.