



Сербия отдаляется от России, укрепляя связи с Украиной

Несмотря на традиционно тесные отношения с Россией, Сербия укрепляет дипломатические, экономические, политические и даже военные связи с Украиной. Балканская страна остается одной из немногих европейских стран, которые не ввели санкции против Москвы. Но как Кремль отреагирует на растущее сотрудничество между Белградом и Киевом?



С тех пор как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, президент Сербии Александр Вучич несколько раз встречался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. До войны Вучич регулярно проводил встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным, однако за последние два года он не провел ни одной официальной встречи с российским лидером.



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Совсем недавно Вучич и Зеленский встретились в столице Албании Тиране, где сербский президент подписал декларацию из 12 пунктов, в которой выражается "непоколебимая поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах по состоянию на 1991 год". Документ также поддерживает стремление Киева вступить в НАТО, призывает "друзей Украины" привлечь к ответственности "лиц, ответственных за преступление агрессии", и сотрудничать в вопросе возвращения "незаконно и нелегально депортированных украинских детей".



Подписав Тиранскую декларацию, Вучич де-факто поддержал ордер Международного уголовного суда на арест Путина, обвиняемого в "незаконном перемещении детей из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию". Кремль, однако, не осудил этот шаг Вучича, что дает сербскому лидеру достаточно пространства для дальнейшего маневрирования, стремясь представить Сербию как "независимую страну, а не чье-то марионеточное государство".



Однако в действительности Сербия стремится развивать тесные связи с НАТО, а не с Москвой и доминирующей в России Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По словам посла США в Сербии Кристофера Хилла, НАТО "работает с сербской армией каждый день, проводит учения и тренировки", а Белград стремится увеличить свои мощности по производству боеприпасов, возможно, для поставок Киеву.



После саммита в Тиране 28 февраля 2024 года Зеленский заявил, что Украина заинтересована в совместном оборонном производстве с балканскими странами, включая Сербию. Хотя в декабре 2007 года Сербия объявила о военном нейтралитете, Вучич не исключил потенциального оборонного сотрудничества с Киевом.



"Сербии необходимо оценить свою позицию относительно совместного производства боеприпасов странами Западных Балкан и Украиной", - подчеркнул он.



Сообщается, что еще в апреле 2023 года Белград согласился продать оружие Украине, но не напрямую, а через союзные Киеву страны НАТО. Потенциальная совместная сделка с Украиной и другими балканскими государствами по продаже боеприпасов могла бы положительно сказаться на сербской оборонной промышленности. Но Вучича, похоже, беспокоит вопрос, как преподнести такой шаг своим избирателям, учитывая, что подавляющее большинство из них настроены пророссийски.



Пытаясь изменить их мнение о войне в Украине, Вучич заявил, что "не понимает негативного отношения к восточноевропейской стране", поскольку Украина, как он подчеркнул, "никогда не делала ничего против Сербии". Действительно, Украина, в отличие от большинства своих западных союзников, никогда не признавала независимость Косово от Сербии, провозглашенную в 2008 году в одностороннем порядке. Посол Украины в Белграде Владимир Толкач неоднократно заявлял, что Киев останется последовательным в своей позиции непризнания Косово. Сербия, с другой стороны, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и оказывает гуманитарную помощь украинцам, которых Вучич назвал "сербскими братьями-славянами".



Такая риторика, а также различные практические шаги указывают на то, что Белград стремится постепенно укреплять экономические связи с Киевом. Сербия, как сообщается, хочет участвовать в восстановлении послевоенной Украины, именно поэтому Торгово-промышленная палата Сербии, крупнейшая бизнес-ассоциация страны, подписала Меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Украины в конце февраля 2024 года. Тот факт, что Хилл, посол США в Сербии, приветствовал этот шаг, отметив, что Белград "делает хорошие вещи для Украины", говорит о том, что балканская страна будет и дальше дистанцироваться от России и укреплять свой внешнеполитический курс прозападного нейтралитета.

