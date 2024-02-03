Новости » Политика
Сербия намерена добиться созыва СБ ООН из-за Косово
03.02.2024 14:11 Алина Груднева

Сербия намерена добиться созыва СБ ООН из-за Косово

Президент Сербии Александар Вучич намерен добиваться срочного созыва Совбеза ООН для обсуждения эскалации с Косово.

Про данным АР, такое заявление он сделал 2 февраля.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По словам Вучича, он хочет созыва СБ ООН из-за решения Косово ввести евро. Он подчеркнул, что запрет сербского динара свидетельствуют об "этнической чистке".

"Люди напуганы, они стоят в очередях, чтобы получить свои деньги. В понедельник мы продолжим доставлять деньги через уполномоченного и лицензированного перевозчика. Я верю, что западные партнеры сдержат свое слово и постараются бороться за элементарные права сербского населения в Косово", - сказал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы