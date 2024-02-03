



Сербия намерена добиться созыва СБ ООН из-за Косово

Президент Сербии Александар Вучич намерен добиваться срочного созыва Совбеза ООН для обсуждения эскалации с Косово.



Про данным АР, такое заявление он сделал 2 февраля.



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По словам Вучича, он хочет созыва СБ ООН из-за решения Косово ввести евро. Он подчеркнул, что запрет сербского динара свидетельствуют об "этнической чистке".



"Люди напуганы, они стоят в очередях, чтобы получить свои деньги. В понедельник мы продолжим доставлять деньги через уполномоченного и лицензированного перевозчика. Я верю, что западные партнеры сдержат свое слово и постараются бороться за элементарные права сербского населения в Косово", - сказал он.