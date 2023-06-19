



Саудовская Аравия хочет сотрудничать с Ираном по безопасности в регионе

Саудовская Аравия намерена усилить морскую безопасность в районе Персидского залива в сотрудничестве с Ираном.



Как сообщает Reuters, об этом заявил в субботу министр иностранных дел страны принц Фейсал бин Фархан.



"Хотел бы вспомнить о важности сотрудничества между двумя странами в вопросах региональной безопасности, особенно о морском судоходстве... и о важности сотрудничества между всеми странами региона, чтобы обеспечить его свободу от оружия массового уничтожения", – сказал принц Фейсал.



Выступая после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром-Абдоллахианом в Тегеране, он также отметил, что король и кронпринц Саудовской Аравии с нетерпением ждут, что президент Ирана Ибрагим Раиси примет приглашение посетить Королевство в ближайшее время.



В марте Иран и Саудовская Аравия договорились при посредничестве Китая положить конец многолетней дипломатической вражде и возобновить отношения.



