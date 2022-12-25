



Санкции США против Ирана нарушают права иранского народа – эксперты ООН

Санкции Соединенных Штатов против Ирана способствуют загрязнению воздуха и другому ущербу окружающей среде и мешают людям в стране, в том числе беженцам из Афганистана и мигрантам, "полностью пользоваться своими правами на здоровье и жизнь", говорится в заявлении экспертов ООН.



"Как и во многих странах, в Иране есть экологические проблемы. Санкции не только мешают иранскому правительству эффективно их решать, но и способствуют усугублению проблем", — добавили они.



Загрязнение воздуха в некоторых частях Ирана приводит к высокому уровню респираторных и других заболеваний, которые ежегодно вызывают 4000 преждевременных смертей только в столице Тегеране и в десять раз больше по всей стране.



Исследователи из Германии, Кипра и Саудовской Аравии заявили в рецензируемом исследовании в Nature Communications, что необычно высокие уровни загрязнения воздуха на Ближнем Востоке в основном связаны с деятельностью человека, а не с пыльными бурями, которые являются обычным явлением в регионе.



Согласно отчету, на Ближнем Востоке, расположенном в "пыльном поясе", ежегодно происходит около 20 крупных пыльных бурь.



В заявлении ООН говорится, что санкции США увеличивают загрязнение воздуха в Иране, вынуждая людей, которые не могут позволить себе новые автомобили, продолжать использовать старые, неэффективные, и делая невозможным для страны приобретение технологий, снижающих выбросы вредных веществ.



Европейский союз в ноябре ввел санкции в отношении 29 человек и трех организаций в Иране в ответ на подавление режимом мирных протестов, которые начались после того, как иранская курдская женщина Махса Амини умерла, находясь под стражей в иранской полиции, сообщает Reuters.



По той же причине в сентябре США ввели санкции против религиозной "полиции нравов" Ирана.



"Санкции против Ирана противоречат тому, что кажется четкой позицией США по этому вопросу. Пришло время ослабить или полностью отменить санкции, препятствующие способности Ирана улучшать состояние окружающей среды и уменьшать вредное воздействие на здоровье и жизнь, чтобы иранцы могли получить доступ к своим правам", — говорится в заявлении ООН.