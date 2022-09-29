



Саакашвили: в подрыве газопроводов "Северный поток" виновен Кремль

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возложил ответственность за подрыв газопроводов "Северный поток" на Кремль.



Он считает, что именно россияне при помощи подлодок устроили подрыв труб. Саакашвили утверждает, что Россия прибегала к таким мерам и в прошлом - 17 лет назад.



“Мир не помнит, но в первый раз Путин взорвал все газопроводы и электрические линии, которые вели из России, на Кавказе. Это произошло в феврале 2005 года”, – написал политик в своем Facebook.



Саакашвили напомнил, что тогда Грузия посреди зимы оказалась в ужасающей гуманитарной и экономической ситуации.



“То же самое произойдет в Европе, за исключением того, что там и дня никто никому не позволит мерзнуть, так как газохранилища заполнены и альтернативная структура уже выстроена”, – констатировал он.

